В Москве арестовали украинского бизнесмена из списка Forbes

Басманный суд Москвы заключил под стражу генерального директора корпорации «Индустриальный Союз Донбасса» Олега Мкртчана.

Как сообщил 8 февраля портал 112.ua, олигарха обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Обстоятельства преступления пока не раскрываются. В СИЗО бизнесмена заключили до 5 апреля. Защита уже обжаловала это решение.

По данным «Коммерсанта», уголовное дело может быть связано с хищением части средств, выданных российскими банками в виде займов «Индустриальному Союзу Донбасса» несколько лет назад.

В начале 2010-х годов журнал Forbes оценивал состояние Олега Мкртчана в 780 миллионов долларов, в 2012 году он был 13-м в списке самых богатых жителей Украины. В ИДС входят такие промышленные предприятия в Донбассе, как Алчевский металлургический комбинат и Алчевский коксохимический завод, а также предприятие «Экоэнергия». В декабре владельцы сообщили о потере контроля над активами. По словам Олега Мкртчана, работа предприятий может идти «исключительно в правовом поле Украины», однако сейчас это не представляется возможным.

Олег Мкртчан также владел рядом предприятий на Кубани и несколькими футбольными клубами, в том числе краснодарским ФК «Кубань». Однако два года назад он передал акции команды властям края.