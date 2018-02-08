10 концепций «Долина парка» на Парнасе покажут в Александринском театре

С 9 по 22 февраля на Новой сцене Александринского театра будут выставлены работы 10 финалистов конкурса на лучшую концепцию парка в ЖК «Северная долина». 8 февраля жюри выбрало ТОП-10 проектов из 90 поступивших заявок.



Конкурс для молодых архитекторов и ландшафтных дизайнеров стартовал в декабре 2017 года. Участники – российские специалисты в возрасте до 35 лет включительно – должны были разработать концепцию парка площадью 10,8 га. В итоге, организаторы – девелопер проекта «Главстрой-СПб» и ИД «Балтикум» – получили 90 заявок из 15 городов. В их числе – Петербург и Москва, Казань, Краснодар, Ижевск, Ростов-на-Дону, Самара и Тула.



В «Долина парке» участникам предлагали учесть удобную систему пешеходных дорожек, велоинфраструктуру и декоративные элементы в виде скульптур, фонтанов, пешеходных мостиков и арт-инсталляций. Кроме того, нужно было запроектировать сцену и другие объекты для уличных праздников и мероприятий. А также – пространства и спортивные, игровые площадки для разных возрастных групп, активного и спокойного отдыха.



Основные критерии оценки конкурсных работ – реализуемость, композиционная целостность, функциональность, безопасность и антивандальность, экологичность и экономичность, соответствие нормативам. Концепция парка также должна предусматривать условия для передвижения и отдыха людей с ограниченными физическими возможностями и маломобильных групп населения.



В жюри конкурса вошли 10 человек: Владимир Григорьев, председатель Комитета по градостроительству и архитектуре – главный архитектор Санкт-Петербурга; Мартин Рейн-Кано, партнер бюро Topotek1 (Германия); Надежда Керимова, ландшафтный архитектор; Феликс Буянов, руководитель бюро «Б2»; Вилен Кюннапу, партнер бюро Künnapu Padrik Architects (Эстония); Арина Артемова, заместитель главы администрации Выборгского района Санкт-Петербурга; Яна Голубева, директор петербургского офиса бюро MLA+; Любовь Леонтьева, руководитель бюро Ludi Architects; Данияр Юсупов, урбанист; Павел Игнатьев, скульптор.

Справка о компании «Главстрой-СПб»

ЖК "Северная долина" - застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/