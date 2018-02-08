КГИОП возбудил расследование после пожара на Сестрорецком вокзале
Комитет по охране памятников нашел значительные утраты в здании Сестрорецкого вокзала, который накануне вечером, 7 февраля, пострадал от пожара. Возбуждено административное расследование.
На втором этаже в северо-восточной части здания значительно пострадала внутренняя отделка одного помещения, повреждены балки перекрытия, в смежных помещениях осталась копоть и гарь. Выбиты стекла в окнах второго этажа и мезонина, часть мезонина выгорела.
Помещения первого этажа с декоративной архитектурной отделкой, являющейся предметом охраны, огнём не задеты, но пол и стены залиты водой после тушения огня.
Идут работы по расчистке помещений. Причины возникновения пожара устанавливаются, в адрес собственника — ОАО «РЖД» – подготовлено задание на проведение первоочередных противоаварийных работ.
Ранее комитет уже проводил плановый осмотр объекта, в результате которого оштрафовал собственника через суд на 200 тысяч рублей. Проверка установила, что фасады и интерьеры здания находятся в неудовлетворительном состоянии, со стороны северного фасада самовольно устроен дополнительный вход, установлены металлопластиковые оконные и дверные заполнения. 16 августа 2017 года на здание было утверждено охранное обязательство. Собственника обязали до 16 августа 2018-го полностью законсервировать объект.
Справка:
Сообщение о пожаре поступило на телефон «01» 7 февраля в 19:52. На втором этаже здания огнем было охвачено 30 кв. метров. В 20:35 пожар был локализован, в 00:10 полностью потушен. Сведения о пострадавших не поступали.
Сестрорецкий вокзал - последний в наибольшей степени сохранившийся деревянный вокзал Приморской железной дороги дореволюционного периода. Вокзал также хранит память о событиях Великой Отечественной войны: с него уходили к рубежу обороны бронепоезда, на привокзальной площади жители собирались, чтобы прослушать радиосводки с фронта, а в 1943 году здесь встречали первый поезд из осажденного Ленинграда.