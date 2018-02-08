КГИОП возбудил расследование после пожара на Сестрорецком вокзале

Комитет по охране памятников нашел значительные утраты в здании Сестрорецкого вокзала, который накануне вечером, 7 февраля, пострадал от пожара. Возбуждено административное расследование.

На втором этаже в северо-восточной части здания значительно пострадала внутренняя отделка одного помещения, повреждены балки перекрытия, в смежных помещениях осталась копоть и гарь. Выбиты стекла в окнах второго этажа и мезонина, часть мезонина выгорела.

Помещения первого этажа с декоративной архитектурной отделкой, являющейся предметом охраны, огнём не задеты, но пол и стены залиты водой после тушения огня.

Идут работы по расчистке помещений. Причины возникновения пожара устанавливаются, в адрес собственника — ОАО «РЖД» – подготовлено задание на проведение первоочередных противоаварийных работ.

Ранее комитет уже проводил плановый осмотр объекта, в результате которого оштрафовал собственника через суд на 200 тысяч рублей. Проверка установила, что фасады и интерьеры здания находятся в неудовлетворительном состоянии, со стороны северного фасада самовольно устроен дополнительный вход, установлены металлопластиковые оконные и дверные заполнения. 16 августа 2017 года на здание было утверждено охранное обязательство. Собственника обязали до 16 августа 2018-го полностью законсервировать объект.