Российские болельщики устроили акцию у штаб-квартиры WADA
На фасад здания, находящегося напротив штаб-квартиры, было спроектировано сообщение на фоне российского триколора: «Единственный допинг, который принимают наши спортсмены, — любовь и поддержка своего народа. Русские идут!».
Напомним, Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля. Сборная России из-за допингового скандала дисквалифицирована. Отдельные спортсмены получили от Международного олимпийского комитета индивидуальные приглашения и будут выступать под названием «Олимпийские спортсмены из России». Россиянам также запрещено демонстрировать любые национальные символы и публично исполнять гимн РФ.