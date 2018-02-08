Российские болельщики устроили акцию у штаб-квартиры WADA

Болельщики сборной России, недовольные отстранением отечественных спортсменов от Олимпиады в Пхенчхане, устроили акцию у штаб-квартиры Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Монреале. Видео акции было опубликовано в Сети.

На фасад здания, находящегося напротив штаб-квартиры, было спроектировано сообщение на фоне российского триколора: «Единственный допинг, который принимают наши спортсмены, — любовь и поддержка своего народа. Русские идут!».

Напомним, Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля. Сборная России из-за допингового скандала дисквалифицирована. Отдельные спортсмены получили от Международного олимпийского комитета индивидуальные приглашения и будут выступать под названием «Олимпийские спортсмены из России». Россиянам также запрещено демонстрировать любые национальные символы и публично исполнять гимн РФ.