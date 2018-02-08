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08.02.2018 13:29
Что такое ICO и как на этом заработать?
С появлением криптовалют появилась новая форма инвестирования - ICO (аббревиатура от Initial Coin Offering - первичное размещение монет). Термин ICO образован по аналогии с IPO (англ. Initial Public Offering — первичное публичное предложение акций).

В 2016 году прошло 46 ICO, на которых собрали 96 000 000 $. Больше всего собрала российская компания Waves Александра Иванова – 16 000 000 $. В 2017 уже 435 успешных ICO собрали 5 600 000 000 $.

Схема ICO проста – компания, желающая привлечь инвестиции, выпускает свои токены и продает их инвесторам. Токен – это единица хранения информации. Самый известный токен – это монета «биткойн» платежной системы биткойн.

Токенов компания выпускает столько, сколько считает нужным, – миллион, сто миллионов, миллиард. Сумма ограничивается только амбициями проекта. Себестоимость выпуска токенов практически равна нулю, поскольку делается на готовой блокчейн-платформе (например, Etherium или Waves).

Изначально ICO использовалось для новых проектов, так или иначе связанных с блокчейном или криптовалютами, сейчас же этот способ сбора инвестиций пытаются применить и обычные бизнесы.

Основная задача компании в процессе ICO – продать инвесторам столько своих токенов, чтобы хватило на реализацию проекта. 

Сделать это можно только одним способом – убедив инвестора, что на собранные инвестиции проект будет стремительно развиваться и купленные им токены в будущем станут очень доходны.  

Главное преимущество токена по сравнению с акцией – можно купить любую долю токена. Это свойство привело в инвестиции в ICO много мелких инвесторов.

Существует 4 вида токенов:

1) криптовалюта;

2) права внутри блокчейна;

3) активы в материальном мире;

4) права в материальном мире.

Криптовалюта. Самый известный вид такого токена – это криптоденьги, например, биткойны. По сути «монета» биткойн – токен системы биткойн. В данном случае его создатели решили, что их «кусочки информации» можно использовать для расчетов.

Права внутри блокчейна. В данном случае токен похож на «входной билет» или «пропуск» в сеть. Приведем пример. Есть проект, реализованный по системе блокчейна, – по сути, закрытое сообщество, участники которого могут выложить в сеть важную информацию – паспортные данные, адрес, дату рождения. Другие участники сообщества проверяют ее и подтверждают – верифицируют. И когда новый человек хочет проверить, например, своего партнера по бизнесу, он просто смотрит эту информацию и может ей доверять. На уровне физических лиц это кажется немного странной схемой. Но когда речь заходит о юрлицах – сразу все становится гораздо полезнее. Ведь проще в одном надежном месте получить сведения о партнере, чем собирать их по разным базам данных, по сайтам. Этот блокчейн выпускает свои токены. Но они вовсе не деньги. Это ключи для входа в эту систему. Их же можно там использовать, например, для голосований.

Другой пример похожего, но все же немного иного, использования токенов: разработчики создали блокчейн для хранения информации. После ICO желающие могут приобретать их токены, которые позволят пользоваться системой. Кроме того, количество токенов определяет тот объем информации, который вы можете загрузить в сеть для хранения.

Эти токены (в любом из описанных проектов) можно продавать. Технически никто не мешает разместить их на бирже и реализовать по определенной цене (привязанной к другим криптовалютам или обычным деньгам). И тогда такие токены по сути становятся криптоденьгами.

Активы в материальном мире. Эти токены больше связаны с реальным миром. Их выпускают как бы под залог своей продукции (или услуг) – совершенно реальной, материальной. Так одна компания нашла хороший песочный карьер и решила начать там добычу песка. Но для этого ей были нужны деньги. Компания создала проект и выпустила свои токены. Их продавали за криптовалюту, обещая, что спустя какое-то время обладатели этих токенов смогут обменять их на песок (килограмм, центнер, тонну – в зависимости от количества токенов).

Права в материальном мире. Наконец, еще один вид токенов похож на акции или облигации из обычной экономики. Начиная какое-то дело, можно выпустить свои токены (провести ICO), объявить их цену и пообещать, что, например, через год вы выкупите их обратно в два раза дороже или заплатите их владельцам «дивиденды». А можно просто так расписать свой суперпроект, что и этих обещаний не потребуется, просто достаточно убедить покупателей, что совсем скоро эти токены сами собой подорожают в 10, 100, 1000 раз (ведь было же такое с биткоинами). И опять же токены в такой ситуации становятся криптовалютой.

Применительно к последнему виду токенов – их выпуск и продажа по большому счету мало чем отличается от краудфандинга. Только сбор средств осуществляется в криптовалюте. И к тому же, сейчас попасть на краудфандинговую платформу бывает сложно (часто идут серьезные проверки, требуется наличие юрлица, привязки к конкретному государству). В этом отношении эмиссия токенов чуть проще и дает больше свободы как тем, кто их выпускает, так и тем, кто покупает.

Еще один нюанс – когда речь идет о токенах ради сбора средств для старта проекта или других, приближенных к материальному миру проектах, собственно блокчейн не всегда нужен. Токены просто продаются за криптовалюты и потом при необходимости монетизируются.

Если сравнивать два способа привлечения инвестиций ICO и IPO, то основные отличия ICO:

1) токен, как правило, никак не связан с долей в капитале компании. Он не дает права голоса или прав управления проектом;

2) в большинстве случаев продается не действующий бизнес, а лишь обещания, идеи и планы;

3) законов, регулирующих ICO, пока нет, и права покупателей ничем не урегулированы.

Последний пункт привел к тому, что в последнее время на рынке появляется все больше мошенников. На крипторынке для таких проектов используется термин «скам».

22 января 2018 года команда проекта Benebit, собрав 2,7 млн долларов, исчезла. Вот такой скам-проект.

Почему же инвесторы вкладываются в ICO?

Потому, что успешные проекты в коротком периоде могут дать прибыль в разы, а то и на порядок.

Токен EOS в ноябре стоил меньше 1$, сейчас стоит около 10$ (13.01 стоил почти 20$). То есть рискнув и вложив в ноябре 100$, за два месяца инвестор в десять раз увеличил свои инвестиции и получил 1000$.

В отличие от акций, которые реализуются в процессе IPO, токены имеют существенные плюсы:

1) они легко дробятся/суммируются -  с акциями такие операции как правило не проходят, а тут у нас 100 миллионов копеек в каждом токене. Можем дробить или суммировать их сколько и как хотим; 

2) токены анонимны – информация о владельце нигде не хранится. Очень актуально, если вы не хотите светить свои инвестиции и их размеры;

3) простота и легкость оборота – решили вы продать 3% своих токенов – переводите их из своего криптокошелька в кошелек покупателя как обычные электронные деньги. Минута-другая – и сделка завершена. Если вы когда-нибудь продавали акции компании, вы понимаете, какая это колоссальная экономия времени и нервов.

Чтобы определить, можно ли вкладывать деньги в ICO, существует алгоритм «4T»:

1) Team – команда. Кадры решают все. Раз мы даем деньги под обещания, то реализовать их может только хорошая и опытная команда. Изучаем каждого члена команды, смотрим на его успешные проекты и его опыт. На рынке есть шутка – если в команде есть Виталик Бутерин (основатель Etherium) – можно спокойно входить в ICO.

2) Theme – тема. Оцените, насколько тема проекта актуальна и будет ли востребована на рынке. Зачем люди будут покупать токены проекта? Вам же потом их надо продать за большую цену, чем купите.

3) Technology – тут главный вопрос – а зачем им блокчейн? Сейчас модно добавлять это слово для привлечения интереса инвесторов к проекту.

Так, американская компания по производству чая добавила слово «блокчейн» в название и повысила стоимость акций в 5 раз. Была The Long Island Ice Tea – стала Long Blockchain Corporation.

4) Token – токен. Какой тип токена предлагает проект, как они хотят их использовать и устраивает ли вас это?  Token Report провел анализ 226 ICO, и лишь в 20 проектах токены использовались для обеспечения работы проекта.

Всю эту информацию можно получить на сайте проекта и в специальном документе, который готовит команда, – WhitePaper.

Из ближайших перспективных ICO, на которые стоит обратить внимание, это ICO Telegram от Павла Дурова. Уже на первом этапе, который был открыт только для крупных профессиональных инвесторов, собрано заявок на 3 800 000 000 $ (хотя изначально планировалось собрать 850 000 000 $).

На втором  этапе планируется дать доступ к покупке токенов и обычным пользователям.

Интернет-буржуй Андрей Рябых, i-bo.ru.

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