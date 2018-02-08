Преподаватель Университета профсоюзов осужден за поддельную кандидатскую

Доцент экономической кафедры Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (ГУП) Александр Шлафман приговорен за мошенничество. Поддельный диплом о кандидатской он продал за 300 тысяч рублей.

Как сообщает 8 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга, Шлафман, представляясь помощником руководителя диссертационного совета Института проблем региональной экономики РАН, предложил соискателю степени кандидата наук сопровождение научной работы и допуск к защите. Свои услуги преподаватель оценил в вышеупомянутые 300 тысяч.

По совету подсудимого соискатель подал заявку на защиту по электронной почте. 20 июня 2013 года Шлафман прилежно отчитался о пройденном периоде подготовки и проинформировал, что сама защита также пройдёт заочно.

Следующее сообщение от Шлафмана принесло новость о якобы положительном решении со стороны диссертационного совета института. Гонорар был выплачен, липовый диплом «кандидату» отправлен по почте.

Преподаватель вину признал. Фрунзенский суд приговорил его к штрафу 150 тысяч рублей.

На сайте ГУПа указано, что Александр Шлафман является доцентом кафедры экономики и управления, кандидатом экономических наук. Автор более ста научных и научно-методических работ. Работает в вузе с 2009 года.