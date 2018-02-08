Российские спортсмены смогут носить на ОИ-2018 шапки в цветах национального флага

Неожиданную находку обнаружили российские болельщики в официальном магазине зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Совершенно легально там продается шапка, исполненная в цветах российского флага.

Стоит она 12 тысяч вон (южнокорейская валюта), или 950 рублей по текущему курсу. Организаторы соревнований уже подтвердили, что российские спортсмены смогут носить этот головной убор, без страха перед дополнительными санкциями.

Ранее сообщалось о первом случае дискриминации членов российской делегации в Пхенчхане. Оскорбительные высказывания позволил себе представитель канадской сборной.

Напомним, Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля. Сборная России из-за допингового скандала дисквалифицирована. Отдельные спортсмены получили от Международного олимпийского комитета индивидуальные приглашения и будут выступать под названием «Олимпийские спортсмены из России». Россиянам также запрещено демонстрировать любые национальные символы и публично исполнять гимн РФ.