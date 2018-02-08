Буквы на заборе стройки «Воина-В» обошлись жительнице Ульянки в 10 тысяч

Кировский райсуд Петербурга 7 февраля оштрафовал жительницу Ульянки, которая, используя баллончик с краской, нарисовала несколько букв на заборе стройки ЖК «Бенуа-2» на улице Лени Голикова (участок 145, рядом со школой № 221).

ЧП случилось в апреле 2017 года. Линии сложились в несколько букв. Штраф составил 10 тысяч рублей плюс 400 рублей госпошлины.

Напомним, ЖК строится в рамках реновации квартала 2А Ульянки. А поскольку расселение хрущевок идет крайне медленно, возводимые посреди обжитого квартала жилые комплексы многие жители воспринимают как уплотнительную застройку. За 10 лет с 2008 года «Воин-В» должен был расселить 15 хрущевок. В результате застройщик построил три многоквартирных дома, но для расселения предоставил в них всего 100 квартир (порядка 7-8% от обещанного).

«Неизвестные лица в 2017 году попытались раскрасить ругательствами оградительный забор на одном из строительных объектов. Очевидцы правонарушения успели вызвать полицию, которая задержала хулиганов — ими оказались известные активисты-противники реновации», – сообщает официальный пресс-релиз «Воина-В».

«Известными активистами» на самом деле является одна местная жительница средних лет. Участия в исках и протестах против «Воина-В» они никогда не принимала. В судебном деле есть фотографии, запечатлевшие сделанное ею хулиганство. Как рассказала оштрафованная «Фонтанке», она нарисовала баллончиком на заборе две или три буквы. Что именно она намеревалась этим выразить, осталось неясным. К этому моменту конструкция была уже давно изрисована граффити на большой площади. Правонарушительницу задержали охранники стройки. Признанная виновной утверждает, что сумма, взысканная с нее, т. е. 10 тысяч — это стоимость покраски всего забора, по всей его длине — 12 метров, тогда как ее собственные художества заняли полтора метра.

Добавим, что вчерашнее заседание суда было не первым. Кировский райсуд рассмотрел апелляцию на решение первой инстанции – мирового суда, который отказал «Воину-В» в иске на основании того, что не нашел связи между договором на покраску 12 кв. м забора и 1,5 кв. м надписи, которую вменили в вину застигнутой на месте жительнице Ульянки.

Реальные противники реновации в Ульянке заявили «Фонтанке», что считают решение суда небеспристрастным — хотя бы потому, что саму виновницу на заседание по апелляции суд не вызвал.

В распоряжении «Фонтанки» оказались предъявленные в мировом суде фото уже закрашенного забора. Читатель может сам оценить размеры и ценность художественного творчества виновницы и других, оставшихся неизвестными, граффитистов, и судить о степени обоснованности претензий застройщика. Увы, в незакрашенном виде граффити на заборе остались обойдены вниманием фотографов.