CAS объявит решение по апелляциям 47 российских спортсменов в день открытия Игр

Решение по апелляциям 47 российских спортсменов на недопуск к Олимпиаде в Пхенчхане будет объявлено 9 февраля, в день открытия Игр.

Как сообщает 8 февраля «Спорт-Экспресс» со ссылкой на «Р-Спорт», об этом объявил генеральный секретарь спортивного арбитражного суда (CAS) Матье Риба.

По его словам, решение будет озвучено в главном пресс-центре Олимпиады в Пхенчхане в пятницу утром, с 9:00 до 12:00 по местному времени (3:00-6:00 мск).

Полный список спортсменов, которые ждут решения CAS:

шорт-трек – Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Денис Айрапетян, Артем Козлов;

биатлон – Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков;

бобслей – Юлия Шокшуева, Дмитрий Попов, Роман Кошелев;

хоккей – Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников;

лыжные гонки – Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева;

коньки – Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Руслан Захаров, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов, Александр Румянцев, Артем Кузнецов, Ольга Фаткулина;

фигурное катание – Ксения Столбова, Иван Букин;

скелетон – Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, Сергей Чудинов (тренер);

сани – Татьяна Иванова, Альберт Демченко (тренер).

Напомним, Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля. Сборная России из-за допингового скандала дисквалифицирована. Отдельные спортсмены получили от Международного олимпийского комитета индивидуальные приглашения и будут выступать под названием «Олимпийские спортсмены из России». Неполучившие такое приглашение подали после оправдания в CAS апелляцию.