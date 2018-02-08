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08.02.2018 12:44

МВД: Пьяных водителей будут наказывать строже

 

МВД предлагает строже наказывать любителей сесть пьяным за руль. При повторном нарушении (а это уже статься 264.1 УК) вместо потенциальных двух лет лишения свободы наказание могут увеличить до 4 лет, а сумму штрафа – до полумиллиона рублей. Такое предложение было высказано 8 февраля.

В ведомстве считают, что, несмотря на снижение числа ДТП с участием пьяных автомобилистов, они по-прежнему являются одной из основных опасностей на дорогах России.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга»


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Стартовали продажи машиномест в подземном паркинге корпуса 4.11 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит рядом с наб. Обводного канала и Московским проспектом, на территории бывшей Варшавской железной дороги.
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23.01.2018 15:49
"Аэрофлот" стал самой популярной авиакомпанией у бизнес-путешественников
OneTwoTrip for Business определил авиакомпании, которые в 2017 году пользовались наибольшим спросом у бизнес-путешественников. Cервис предназначен для организации командировок сотрудников компаний (юридических лиц), что позволяет ранжировать перевозчиков по популярности именно для деловых, а не поездок в целях туризма и отдыха
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