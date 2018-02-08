МВД: Пьяных водителей будут наказывать строже
МВД предлагает строже наказывать любителей сесть пьяным за руль. При повторном нарушении (а это уже статься 264.1 УК) вместо потенциальных двух лет лишения свободы наказание могут увеличить до 4 лет, а сумму штрафа – до полумиллиона рублей. Такое предложение было высказано 8 февраля.
В ведомстве считают, что, несмотря на снижение числа ДТП с участием пьяных автомобилистов, они по-прежнему являются одной из основных опасностей на дорогах России.
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