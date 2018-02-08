Эрдоган принес соболезнования Путину в связи с гибелью майора Филипова

Турецкий лидер выразил президенту России соболезнования в связи с гибелью 3 февраля в результате атаки боевиков в зоне деэскалации в Идлибе российского военного лётчика Романа Филипова, пилотировавшего самолёт Су-25.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля, указывая на то, что 8 февраля состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Турецкой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Условлено усилить координацию действий вооружённых сил и специальных служб Российской Федерации и Турецкой Республики в целях борьбы с террористическими группировками, нарушающими режим прекращения боевых действий. Акцентирована важность чёткого и неукоснительного соблюдения астанинских договорённостей о создании зон деэскалации в Сирии. Подтверждена обоюдная приверженность политико-дипломатическому урегулированию на основе резолюции 2254 СБ ООН – в русле решений состоявшегося 30 января 2018 года в Сочи Конгресса сирийского национального диалога. В этом контексте отмечена значимость продолжения совместной работы России, Турции и Ирана на сирийском направлении. Обсуждены перспективы новых контактов в данном формате на различных уровнях", – добавлено в сообщении.

Ранее пресса указывала она то, что Су-25 Романа Филипова был сбит 3 февраля в зоне деэскалации в Идлибе, контроль за безопасностью в которой несёт Турция. Роман Филипов катапультировался, принял неравный бой с террористами и подорвал себя гранатой. Ему присвоено звание Героя России. Сегодня майора Филипова с воинскими почестями похоронят в родном Воронеже. Утром с героем простился министр обороны России Сергей Шойгу.