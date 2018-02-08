Роскомнадзор предупредил Facebook о проверке

Роскомнадзор во второй половине 2018 года проведет «комплексную проверку» Facebook. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров на встрече с представителями компании 8 февраля. Надзорный орган интересует, как социальная сеть выполняет требования российского законодательства.

Во встрече со стороны Facebook принимали участие руководитель по связям с государственными организациями Европейского Союза Томас Кристенсен (Thomas Kristensen) и директор по связям с государственными организациями региона Центральной и Восточной Европы Габриэлла Чех (Gabriella Cseh).

«Роскомнадзор и компания «Фейсбук» договорились об обмене необходимой информацией в рамках подготовки к комплексной проверке», говорится в сообщении российского ведомства.

Напомним, закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей закона на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение — блокироваться. Законом также предусмотрено, что Роскомнадзор будет проводить проверки компаний на предмет соблюдения закона, и в случае нарушений выпишет предписание о необходимости их устранений, на что отводится до полугода. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.

Ранее Александр Жаров заявлял о желании обсудить с Facebook вопросы локализации баз данных россиян на территории РФ и оперативного удаления запрещенного контента. По словам чиновника, социальная сеть будет заблокирована, несмотря на большое количество пользователей, если не исполнит требования закона.