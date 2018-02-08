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08.02.2018 12:36

Роскомнадзор предупредил Facebook о проверке

Роскомнадзор во второй половине 2018 года проведет «комплексную проверку» Facebook. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров на встрече с представителями компании 8 февраля. Надзорный орган интересует, как социальная сеть выполняет требования российского законодательства.

Во встрече со стороны Facebook принимали участие руководитель по связям с государственными организациями Европейского Союза Томас Кристенсен (Thomas Kristensen) и директор по связям с государственными организациями региона Центральной и Восточной Европы Габриэлла Чех (Gabriella Cseh).

«Роскомнадзор и компания «Фейсбук» договорились об обмене необходимой информацией в рамках подготовки к комплексной проверке», говорится в сообщении российского ведомства.

Напомним, закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей закона на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение — блокироваться. Законом также предусмотрено, что Роскомнадзор будет проводить проверки компаний на предмет соблюдения закона, и в случае  нарушений выпишет предписание о необходимости их устранений, на что отводится до полугода. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.

Ранее Александр Жаров заявлял о желании обсудить с Facebook вопросы локализации баз данных россиян на территории РФ и оперативного удаления запрещенного контента. По словам чиновника, социальная сеть будет заблокирована, несмотря на большое количество пользователей, если не исполнит требования закона.

 


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08.02.2018 12:38
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Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 8 февраля, в четверг, открыла продажу на рейсы летнего расписания 2018 года, которое начнет действовать 25 марта и продолжится до 27 октября 2018 года. В день запуска продаж на рейсы летнего расписания одномоментно предложено 100 000 билетов по минимальному тарифу – 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
07.02.2018 13:55
«Россия» признана ведущим перевозчиком на внутренних туристических направлениях
Авиакомпания «Россия» стала победителем ежегодной международной премии Skyway Service Award в одной из самых престижных номинаций - за вклад в развитие внутреннего туризма. Торжественная церемония награждения прошла в рамках 5-ой Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2018
Магазин "Кей"/ea.com/ru-ru
07.02.2018 11:57
Свежий релиз на UFC 3 от Компании «КЕЙ»
ММА (mixed martial arts - смешанные единоборства или миксфайт) как вид спорта были признаны в 90-х годах 20 века. Серия видеоигр UFC от EA выступает лучшим симулятором смешанных боевых искусств. Сегодня в гостях у «КЕЙ» UFC 3 — самый свежий релиз февраля
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