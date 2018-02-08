ЦИК зарегистрировала Собчак и Сурайкина кандидатами в президенты РФ
Седьмого и восьмого кандидатов в президенты РФ зарегистрировала Центральная избирательная комиссия РФ днем 8 февраля. Список претендентов на пост главы государства завершили Максим Сурайкин от партии «Коммунисты России» и Ксения Собчак от «Гражданской инициативы» .
Теперь избирательный бюллетень будет выглядеть следующим образом: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).
Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта. Накануне ЦИК опубликовала сведения о доходах и имуществе трех кандидатов: Владимира Путина, Павла Грудинина, Владимира Жириновского.