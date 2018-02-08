Еще
14:14 08.02.2018
Пришлите свою новость!
14:03
Недомогание пассажира ограничило работу «Сенной»
14:00
Авторитетный коммерсант из Романовки арестован за страдания девушки из Киргизии
13:53
Российские болельщики устроили акцию у штаб-квартиры WADA
13:49
В Москве арестовали украинского бизнесмена из списка Forbes
13:42
КГИОП возбудил расследование после пожара на Сестрорецком вокзале
13:38
Курс доллара обновил годовой максимум
13:20
Преподаватель Университета профсоюзов осужден за поддельную кандидатскую
13:12
Прав у лиц с двойным гражданством в Финляндии будет меньше, чем в соседних странах ЕС
13:06
Российские спортсмены смогут носить на ОИ-2018 шапки в цветах национального флага
13:03
ОМОН навестил Апрашку
12:52
Буквы на заборе стройки «Воина-В» обошлись жительнице Ульянки в 10 тысяч
12:48
CAS объявит решение по апелляциям 47 российских спортсменов в день открытия Игр
12:44
МВД: Пьяных водителей будут наказывать строже
12:40
Эрдоган принес соболезнования Путину в связи с гибелью майора Филипова
12:36
Роскомнадзор предупредил Facebook о проверке
12:32
ЦИК зарегистрировала Собчак и Сурайкина кандидатами в президенты РФ
12:25
В Петербурге представят «Неблаготворительность»
12:07
На Олимпиаде зафиксирован первый случай дискриминации по отношению к россиянину
12:02
Правительство Ленобласти ждет неожиданная отставка
11:59
Шойгу простился с майором Филиповым
11:58
Кипр не допустил Промсвязьбанк к арестованным российским судом деньгам
11:50
В Хельсинки женщина родила у автобусной остановки
11:42
ОМОН зачищает Южный рынок
11:38
Рядом с Олимпийской деревней в Пхёнчхане начался крупный пожар
11:33
Петростат: Картофель в январе подорожал почти на 17%
11:27
Самый дешевый паркинг в Петербурге продается за 180 тысяч
11:16
Петербургские кёрлингисты начали Олимпиаду с разгромного поражения
11:14
Полицейские не смогут задерживать пьяных судей на дорогах
10:59
Калифорнийский суд разрешил кондитеру не обслуживать геев из-за религиозных убеждений
10:50
Задержан водитель такси «Везёт», подозреваемый в избиении пассажира
10:46
Падчерица Пикассо откроет его крупнейший музей на юге Франции
10:44
Основателя сети «Додо Пицца» допросили по делу о сбыте наркотиков через пиццерии
10:36
Во Всеволожске девочка умерла от запущенной пневмонии после визита медиков
10:26
Минобороны получит тридцать новых истребителей
10:14
За покупку угнанной машины петербуржец получил уголовный срок
10:01
В Брусничном россиянка попалась на контрабанде частей оружия
09:50
Северная Корея устроила военный парад накануне открытия Олимпиады
09:38
Нелегалы подняли бунт в центре временного содержания в Красноярске
09:25
Петербургская пенсионерка обменяла реальные полмиллиона на «прикольные»
09:21
В Петербурге стало на четверть больше желающих получить финский шенген
09:13
Пробки в Петербурге стали меньше
09:03
В церемонии открытия Олимпиады примут участие 80 россиян
08:47
Врач сборной Норвегии объяснила, зачем команде шесть тысяч доз препарата от астмы
08:41
Задержаны предполагаемые похитители сейфа из Интернет-кафе на Петроградской
08:34
«К-Рауту» на Парашютной эвакуировали из-за термоса с колбами
08:23
Илон Маск показал «последнее фото» Tesla на пути к Марсу
08:12
Через льды Охотского моря пытается пробиться теплоход со 127 пассажирами
08:08
Ночным «летчикам» пришлось притормозить на проспекте Непокоренных
03:04
Новый фильм Вуди Аллена выходит в прокат
02:53
В Петербурге покажут премьерный спектакль Романа Виктюка
02:40
Известные спортивные журналисты проведут футбольный ликбез
02:20
Петербуржцам покажут баттл между Тургеневым и Достоевским
01:52
Токсиколог популярно объяснит, как нельзя пить лекарства
01:34
Рисунки Добужинского откроют петербуржцам довоенную Литву
01:16
Экранизация финальной части “50 Оттенков” - в прокате
00:41
Участников акций Навального в Петербурге ставят на профилактический учёт
00:25
МИД: Россию планируют обвинить в нападении на идеалы олимпийского движения
00:02
Минюст США: Киберпреступная группировка с участием россиянина и украинцев похитила 530 млн долларов
07/02
Россия обвиняет США в «ненадлежащем содержании» российского киберпреступника
07/02
Рублевский к понедельнику пообещал очистить Петербург от снега
07/02
ФИФА ведет расследование против двух российских футболистов
07/02
В Смольном объяснили, чем занимаются «танцующие тракторы»
07/02
«Роскосмос»: Запуск в космос автомобиля Tesla — «хороший трюк»
07/02
В Рыбацком свет вернулся в дома
07/02
Собак, которых нашли в подвале на Петроградской стороне, вытащили по распоряжению участкового
07/02
Из-за пожара на вокзале Сестрорецка пассажиров обилетят в поездах
07/02
МВД объяснило исчезновение полицейских Дагестана с постов ДПС
07/02
Проверка «Гостиного двора» закончилась, станция открыта
07/02
В Рыбацком локальный блэкаут
07/02
Бывшее здание «Союзмультфильма» досталось РПЦ
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
08.02.2018 12:32

ЦИК зарегистрировала Собчак и Сурайкина кандидатами в президенты РФ

Седьмого и восьмого кандидатов в президенты РФ зарегистрировала Центральная избирательная комиссия РФ днем 8 февраля. Список претендентов на пост главы государства завершили Максим Сурайкин от партии «Коммунисты России» и Ксения Собчак от «Гражданской инициативы» .

Теперь избирательный бюллетень будет выглядеть следующим образом: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»). 

Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта. Накануне ЦИК опубликовала сведения о доходах и имуществе трех кандидатов: Владимира Путина, Павла Грудинина, Владимира Жириновского. 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Главстрой-СПб»
08.02.2018 13:45

10 концепций «Долина парка» на Парнасе покажут в Александринском театре

С 9 по 22 февраля на Новой сцене Александринского театра будут выставлены работы 10 финалистов конкурса на лучшую концепцию парка в ЖК «Северная долина». 8 февраля жюри выбрало ТОП-10 проектов из 90 поступивших заявок
Компания Л1
07.02.2018 12:50

Компания Л1: сданы очередные корпуса ЖК «Премьер Палас»

5 февраля 2018 года «Л1 Строительная компания №1» получила разрешение на ввод в эксплуатацию очередных корпусов жилого комплекса «Премьер Палас», расположенного в Петроградском районе на набережной Адмирала Лазарева
Фото предоставлено пресс-службой Правительства Ленинградской области
05.02.2018 12:45

Многодетная семья получила квартиру в «Янила Кантри»

31 января в ходе рабочей поездки по Всеволожскому району Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко навестил многодетную семью Велигура, которая получила квартиру в новом корпусе квартала «Янила Кантри»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
ЦИК зарегистрировала Собчак и Сурайкина кандидатами в президенты РФ
ЦИК показал доходы кандидатов в президенты: Путин «беднее» Грудинина и Жириновского
Путина зарегистрировали
Путин наградил орденом губернатора Петербурга
Путин поздравил президента Кипра с переизбранием
Алиев назначил досрочные выборы президента Азербайджана
Профессор СПбГУ сравнил чиновников с проститутками
ФСБ не будет проверять слова Собчак о Крыме - ссылка не открылась
Тиллерсон вновь заговорил о вмешательстве РФ в мексиканские выборы
СМИ: Послание Путина Федеральному собранию перенесли на конец февраля
Депутаты заблудились в льготах для инвесторов
«Смольный в моем сердце»
В Петербурге растроился штаб Путина
Кому выгодна высокая или низкая явка
Гудков привез петербургской оппозиции муниципальный Uber
«Это не санкции». Что означает «Кремлёвский список»
Как Финляндия переизбрала президента
Возрасту неподвластен
Елена Драпеко: Идёт война. Кто не понял, поймёт
В штабе Путина поборются за близость
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Рублевский к понедельнику пообещал очистить Петербург от снега

В Петербурге решили заработать на снеге

«Манеж» захватила «молодая шпана»

Новости компаний
«Главстрой-СПб»
08.02.2018 13:45
10 концепций «Долина парка» на Парнасе покажут в Александринском театре
С 9 по 22 февраля на Новой сцене Александринского театра будут выставлены работы 10 финалистов конкурса на лучшую концепцию парка в ЖК «Северная долина». 8 февраля жюри выбрало ТОП-10 проектов из 90 поступивших заявок
Компания Л1
07.02.2018 12:50
Компания Л1: сданы очередные корпуса ЖК «Премьер Палас»
5 февраля 2018 года «Л1 Строительная компания №1» получила разрешение на ввод в эксплуатацию очередных корпусов жилого комплекса «Премьер Палас», расположенного в Петроградском районе на набережной Адмирала Лазарева
Фото предоставлено пресс-службой Правительства Ленинградской области
05.02.2018 12:45
Многодетная семья получила квартиру в «Янила Кантри»
31 января в ходе рабочей поездки по Всеволожскому району Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко навестил многодетную семью Велигура, которая получила квартиру в новом корпусе квартала «Янила Кантри»
Setl City
24.01.2018 10:27
В 2017 году объем продаж Setl City вырос на 9,8%
Объем продаж жилой недвижимости Setl City в 2017 году увеличился на 9,8% в денежном выражении по сравнению с 2016 годом. Продажи коммерческих помещений выросли на 7,4% за тот же период. Эксклюзивным брокером проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость»
ООО "Лигр"
15.01.2018 08:00
Стартует печать информационных материалов для выборов Президента РФ
Типография ЛИГР (ОГРН 1107847165205, ИНН 7802715133) информирует о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных материалов для выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.12.2017 17:15
Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back
Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back. С картой Visa Cash Back клиенты банка смогут получать возврат денежных средств в размере до 10% от суммы совершенных покупок.
Bau City Development
28.11.2017 17:50
ЖК «БауХаус» построили за год
Строительство флагманского дома компании Bau City Development – ЖК BauHaus началось в ноябре прошлого года, тогда была забита первая свая, а уже сегодня на проспекте Космонавтов построены две башни. Секция «B» в этом месяце будет готова под крышу, а секция «А» – вплоть до 23 этажа (из 25)
Коллаж Елены Ясинской/ фото с pixabay.com/ KiraHundeDog/pixabay.com/Vined
15.11.2017 15:01
Китай становится ближе Санкт-Петербургу и доступнее
Бюро переводов Санкт-Петербург и Китайский Центр Переводов объединяют усилия в сближении Китая и России в Санкт-Петербурге, путем предоставления качественных услуг по более доступным ценам
Автор Вадим Гуркин, штатный фотограф КВК «Империя Форум».
09.11.2017 17:00
Розничные сети обновят ассортимент на выставке Петерфуд-2017
15-17 ноября в петербургском КВЦ «Экспофорум» пройдет старейшая международная выставка продовольственных товаров Петерфуд-2017. В этом году выставка выросла на 30%
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.11.2017 17:55
Осенние рекорды ипотеки в Банке «Санкт-Петербург»
Банк обновил собственный рекорд по объему ежемесячных выдач времен окончания программы государственной поддержки ипотечного кредитования
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.