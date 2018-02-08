В Петербурге представят «Неблаготворительность»

Открытая дискуссия «Можем ли мы изменить мир?» состоится сегодня, 8 февраля, в 19:30 в магазине «Подписные издания» (Литейный, 57). В ней примут участие председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский и директор организации Аня Семенова. Встреча пройдет при поддержке портала «Такие дела» и благотворительного фонда «Нужна помощь».

Поводом собраться вместе и поговорить о том, как решать социальные проблемы, рассчитывая в первую очередь на себя и других неравнодушных людей, станет выход в свет и представление в Петербурге книги Дэна Паллотты «Неблаготворительность».

Благотворительный фонд «Нужна помощь» открыл свое собственное издательство, в котором будут выпускаться лучшие книги про благотворительность, филантропию и различные аспекты профессионализации и развития третьего сектора экономики. И первой книгой издательства стал мировой бестселлер американского писателя, предпринимателя и активиста Дэна Паллотты «Неблаготворительность. Как ограничения работы НКО ослабляют их потенциал» (книга вышла в переводе Тамары Эйдельман).

Паллотта объясняет: все, что мы знаем и думаем про благотворительность, — в корне неверно. Он бросает вызов общепринятым идеям, определяющим деятельность НКО. Рассказывает, что благотворительность, в силу ряда исторических предпосылок и стереотипов, лишена мощных инструментов капитализма, в то время как всем остальным разрешено использовать их без ограничений.

Если кратко, то Паллотта анализирует, почему до сих пор так сильны устаревшие, по его мнению, представления об НКО, что мешает преодолеет их. И напоминает обществу, что третий сектор, призванный решать серьезные проблемы, действует, по сути, в рамках жестких ограничений, которые накладывает общество: это ограничение в оплате труда сотрудников (административные расходы излишни, перед сотрудниками ставится выбор: либо зарабатывать деньги, либо работать на благо общества); неприятие платной рекламы (в результате у НКО нет возможности рассказывать о важных программах и проектах, которые они реализуют); невозможность долгосрочного планирования и долгосрочных инвестиций (помощь нуждающимся должна быть оказана здесь и сейчас, в этом финансовом году); не привлечение инвестиций (недопустимость выплаты финансовой прибыли в сфере благотворительности, лучше просить пожертвования, чем играть на фондовом рынке); неприятие экспериментов и рисков (у НКО нет права на ошибку, а, соответственно, нет права пробовать и учиться чему-то новому).

Все эти ограничения, по мнению автора, не дают третьему сектору развиваться, ставят его в заведомо проигрышное положение. Невозможно решить социальные проблемы, в которых мы зачастую виним капитализм, победить голод и болезни, не используя «капиталистические» бизнес-инструменты и технологии, уверен автор.

«Неблаготворительность» ломает существующую парадигму, в рамках которой вынуждены действовать НКО, опровергает основные каноны благотворительности, тем самым открывая перед третьим сектором новые возможности.

На сегодняшнюю дискуссию о проблемах работы НКО в существующих условиях приглашаются все желающие. Вход свободный, но необходима регистрация.