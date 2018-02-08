«Победа» открыла летнее расписание и предложила 100 000 билетов по 499 рублей

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 8 февраля, в четверг, открыла продажу на рейсы летнего расписания 2018 года, которое начнет действовать 25 марта и продолжится до 27 октября 2018 года. В день запуска продаж на рейсы летнего расписания одномоментно предложено 100 000 билетов по минимальному тарифу – 499 рублей* с учетом всех аэропортовых сборов.

В летнем сезоне 2018 года «Победа» планирует обслуживать около 80 направлений, летом прошлого года маршрутная сеть насчитывала 58 направлений. При этом карта полетов из Москвы вырастет на 41,94% по сравнению с 2017 годом – до 44 направлений.

Не менее значимым изменением летнего расписания полетов стало увеличение более чем в три раза количества региональных рейсов: запланировано 1294 перелета против 414, выполненных годом ранее за аналогичный период.

Самое большое влияние на рост региональной карты полетов оказало развитие «Победы» в Санкт-Петербургском аэропорту Пулково, где в новом летнем сезоне планируется обслуживать не менее 15 направлений (в летний период 2017 года «Победа» летала в 7 городов из Пулково).

Главным подспорьем «Победы» в наращивании карты полетов стало увеличение флота на 60% по сравнению с летом 2017 года. К началу календарного лета в парке «Победы» будет летать 20 новых комфортабельных самолетов Boeing 737-800, поставляемых напрямую с завода производителя.

В ближайшее время «Победа» анонсирует новые направления полетов, в числе которых будут не только международные маршруты, но и популярные российские направления. Актуальные тарифы и маршруты опубликованы на официальном сайте компании www.pobeda.aero.

Авиакомпания «Победа» благодаря своей ценовой политике и уникальной модели стала самым востребованным перевозчиком на российском рынке. Средняя загрузка рейсов «Победы» составляет 95%, а на большинстве рейсов достигает 100%, самый высокий показатель среди российских регулярных авиакомпаний.

*Акция распространяется на все маршруты летнего расписания. Ее срок действия не ограничен. Предложение завершится одновременно с покупкой последнего акционного билета. Приобрести билеты по этой цене можно на официальном сайте авиакомпании www.pobeda.aero или через колл-центр по телефону 8 (809) 505-47-77 (звонок платный).

Организатор акции: ООО «Авиакомпания «Победа», ИНН 9705001313, ОГРН 5147746103380

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