На Олимпиаде зафиксирован первый случай дискриминации по отношению к россиянину

Не успели начаться зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, а там уже зафиксировали первый случай дискриминации одного из членов российской делегации. Как сообщает 8 февраля сайт Inside the Games, оскорбительные высказывания позволил себе представитель сборной Канады.

«На сегодняшней утренней пресс-конференции между представителями двух делегаций состоялась дискуссия. На данный момент все вопросы улажены», – заявил исполнительный директор Национального олимпийского комитета Канады Эрик Майлз.

Факт инцидента подтвердил первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. По его словам, глава канадской миссии уже принес свои извинения.

Напомним, Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля. Сборная России из-за допингового скандала дисквалифицирована. Отдельные спортсмены получили от Международного олимпийского комитета индивидуальные приглашения и будут выступать под названием «Олимпийские спортсмены из России». Россиянам также запрещено демонстрировать любые национальные символы и публично исполнять гимн РФ.