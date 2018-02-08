Шойгу простился с майором Филиповым

Глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу и члены Коллегии Минобороны простились с погибшим в Сирии летчиком Романом Филиповым на аэродроме Чкаловский в Подмосковье 8 февраля, самолет Ил-76 с телом военнослужащего вылетел в Воронеж, сообщает оборонное ведомство.

«Сегодня мы провожаем в последний путь гвардии майора, Героя России Филипова Романа Николаевича. Провожаем с воинскими почестями, провожаем с участием друзей, боевых товарищей, сослуживцев, министра обороны и его заместителей. Майор Филипов с честью выполнил свой воинский долг, сохранил верность присяге, принёс себя в жертву в борьбе с врагом и тем самым поставил себя в первый ряд лучших защитников Отечества», –– сказал на траурной церемонии статс-секретарь – заместитель министра обороны Николай Панков.

«Его имя навсегда останется в наших сердцах и сердцах соотечественников. И, мне кажется, Роману Николаевичу принципиально важно знать, что его семья – жена Ольга Сергеевна и дочурка – останутся всегда в нашей большой армейской семье», –– заверил Николай Панков, добавив, что это не просто слова, а абсолютно принципиальная позиция Минобороны, от которой никогда не отступят.

После траурного митинга под звуки военного марша и в сопровождении Почетного караула гроб с телом летчика внесли в самолет, который доставит его в Воронеж.

Штурмовик Су-25 под управлением Романа Филипова 3 февраля был сбит над зоной деэскалации Идлиб из переносного зенитного ракетного комплекса. Летчик успел катапультироваться, но на земле принял неравный бой с террористами. Будучи окруженным боевиками, офицер подорвал себя гранатой.

Указом президента РФ № 55 от 6 февраля майору Роману Филипову присвоено звание Героя России (посмертно).