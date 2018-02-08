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08.02.2018 11:58

Кипр не допустил Промсвязьбанк к арестованным российским судом деньгам

Окружной суд Лимассола запретил Промсвязьбанку, который сейчас санируется  Банком России, держать в иностранных банках менее $251 млн. 

Об этом 8 февраля сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на приказ кипрского суда от 1 февраля. Речь идет о Deutsche Вank, JPMorgan Chase, Credit Suisse и ряде других банков.

По данным издания, решение было вынесено по заявлению Fintailor Investments Limited, одной из десяти иностранных компаний, с которыми Промсвязьбанк судится в московском арбитраже. В своих исках кредитная организация просила признать недействительными сделки купли-продажи ценных бумаг, проведенных за день до введения временной администрации в банке. В конце января российский суд арестовал 60,8 млрд рублей на счетах этих компаний в кипрском филиале Промсвязьбанка, а у четырех – еще и 38% акций банка «Возрождение». 

Суд Лимассола также запретил Промсвязьбанку делать переводы со счетов Fintailor Investments за пределы юрисдикции без согласия компании. Оба запрета наложены до разрешения спора по делу или новых приказов суда. 

Напомним, о введении временной администрации в Промсвязьбанк с последующей передачей его на санацию ЦБ объявил в декабре 2017 года. По мнению регулятора, причиной проблем стали кредитование собственников, некачественный капитал и избыточная санационная нагрузка. 

По данным «Ведомостей», в 2015 году, когда основные владельцы Промсвязьбанка братья Алексей и Дмитрий Ананьевы приобретали «Возрождение», Fintailor Investments собрала 10,25% акций банка. Бывший топ-менеджер Промсвязьбанка ранее называл Fintailor среди компаний, связанных с Ананьевыми.

 


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