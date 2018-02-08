«Ленстройтрест» на выставке «Жилищный проект» расскажет как жить со вкусом

10 и 11 февраля в Петербургском СКК состоится выставка-семинар «Жилищный проект», в которой примет участие ГК «Ленстройтрест».

Компания работает на рынке жилой недвижимости Санкт-Петербурга уже 22 года, в своей деятельности опираясь на философию «ЖИВИ», основанную на морально-этических нормах и классических теориях урбанистики и градостроения. Найти стенд компании будет просто – по яркому нестандартному дизайну, номер стенда – А16.

На выставке-семинаре «Жилищный проект» застройщик поделится своим опытом в создании жилой среды будущего, которая не ограничивается только возведением жилых домов.

Компания регулярно проводит исследования зарубежных рынков жилья и ищет интересные решения, помогающие сделать жизнь человека более комфортной. На выставке «Ленстройтрест» планирует презентовать новые опции жилья, которые пока не представлены ни в одном жилом проекте Санкт-Петербурга.

Что такое пассивная и активная системы безопасности, как правильно должно быть организовано дворовое пространство, почему важно, чтобы вход в подъезд был с уровня земли, как подбираются растения, которые посадят у вас во дворе, можно ли включить в ипотеку индивидуальную отделку и мебель, как купить, если свободных денег мало, что купить, чтобы было выгодно потом продать – обо всем этом можно будет узнать у специалистов «Ленстройтреста» на выставке в СКК в эти выходные. Ждем вас на стенде А16.

Распечатать бесплатный входной билет и ознакомиться с программой выставки-семинара можно на сайте www.gilforum.ru

Справка о компании ЗАО «Ленстройтрест»