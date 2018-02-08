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08.02.2018 11:29

Аэрофлот стал победителем премии Skyway Service Award в четырех номинациях

Аэрофлот стал победителем премии Skyway Service Award в четырех номинациях
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

Аэрофлот стал победителем сразу в четырех номинациях престижной авиационной премии Skyway Service Award. Торжественная церемония награждения прошла в рамках V Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2018.

Skyway Service Award – отраслевая премия для российских и зарубежных авиаперевозчиков, которая присуждается по итогам голосования путешественников за лучший сервис и клиентские программы. Аэрофлот в очередной раз подтвердил ведущие позиции по уровню обслуживания пассажиров, получив высшую оценку в ключевых номинациях:

– Лучшая авиакомпания в категории «Бизнес-класс, международные регулярные перевозки»;

– Лучшая авиакомпания в категории «Бизнес-класс, внутренние регулярные перевозки»;

– Лучшая авиакомпания в категории «Эконом-класс, международные регулярные перевозки»;

– Лучшая программа лояльности для пассажиров.

Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации NAIS — крупнейшая платформа для обсуждения ключевых тем отрасли. В рамках этого мероприятия проходит обмен опытом и информацией между регуляторами и представителями  авиабизнеса, обсуждаются вопросы инновационного развития и применения новейших технологий. Выставка проводится при участии представителей Министерства транспорта Российской Федерации, Федерального агентства воздушного транспорта, Федерального агентства по туризму.

Выставка NAIS 2018 имела особое значение. Мероприятию исполнилось пять лет, и в этом году оно приурочено к 95-летию отечественной  гражданской авиации и Аэрофлота.

 


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Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 8 февраля, в четверг, открыла продажу на рейсы летнего расписания 2018 года, которое начнет действовать 25 марта и продолжится до 27 октября 2018 года. В день запуска продаж на рейсы летнего расписания одномоментно предложено 100 000 билетов по минимальному тарифу – 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
08.02.2018 11:29
Аэрофлот стал победителем премии Skyway Service Award в четырех номинациях
Аэрофлот стал победителем сразу в четырех номинациях престижной авиационной премии Skyway Service Award. Торжественная церемония награждения прошла в рамках V Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2018
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
07.02.2018 13:55
«Россия» признана ведущим перевозчиком на внутренних туристических направлениях
Авиакомпания «Россия» стала победителем ежегодной международной премии Skyway Service Award в одной из самых престижных номинаций - за вклад в развитие внутреннего туризма. Торжественная церемония награждения прошла в рамках 5-ой Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2018
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