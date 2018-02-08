Аэрофлот стал победителем премии Skyway Service Award в четырех номинациях

Аэрофлот стал победителем сразу в четырех номинациях престижной авиационной премии Skyway Service Award. Торжественная церемония награждения прошла в рамках V Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2018.

Skyway Service Award – отраслевая премия для российских и зарубежных авиаперевозчиков, которая присуждается по итогам голосования путешественников за лучший сервис и клиентские программы. Аэрофлот в очередной раз подтвердил ведущие позиции по уровню обслуживания пассажиров, получив высшую оценку в ключевых номинациях:

– Лучшая авиакомпания в категории «Бизнес-класс, международные регулярные перевозки»;

– Лучшая авиакомпания в категории «Бизнес-класс, внутренние регулярные перевозки»;

– Лучшая авиакомпания в категории «Эконом-класс, международные регулярные перевозки»;

– Лучшая программа лояльности для пассажиров.

Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации NAIS — крупнейшая платформа для обсуждения ключевых тем отрасли. В рамках этого мероприятия проходит обмен опытом и информацией между регуляторами и представителями авиабизнеса, обсуждаются вопросы инновационного развития и применения новейших технологий. Выставка проводится при участии представителей Министерства транспорта Российской Федерации, Федерального агентства воздушного транспорта, Федерального агентства по туризму.

Выставка NAIS 2018 имела особое значение. Мероприятию исполнилось пять лет, и в этом году оно приурочено к 95-летию отечественной гражданской авиации и Аэрофлота.