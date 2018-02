Рядом с Олимпийской деревней в Пхёнчхане начался крупный пожар

Крупный пожар начался в Пхёнчхане в непосредственной близости от Олимпийской деревни. Как сообщает 8 февраля Daily Mirror, возгорание началось в строящемся неподалеку высотном здании.

