Компания «Полис Групп» впервые зарегистрировала ДДУ по технологии блокчейн

СК «Полис Групп» стала первой в России компанией, чей договор участия в долевом строительстве (ДДУ) Росреестр зарегистрировал с применением технологии блокчейн. Регистрация прошла в рамках совместного проекта Росреестра с АИЖК и Внешэкономбанком.

Согласно новшествам блокчейн-решение применяется при взаимодействии Росреестра и публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства». Первыми ДДУ, которые прошли через блокчейн интерфейс стали договоры на приобретение квартир в жилом комплексе «Полис Групп» «ПаркЛэнд» в Кудрово.

Напомним, по действующему законодательству, застройщики по всем новым объектам строительства отчисляют в Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства взносы в размере 1,2% от стоимости каждого договора долевого участия. Для регистрации ДДУ Росреестр должен получить от Фонда информацию о внесении застройщиком таких взносов.

Применение технологии блокчейн в рамках взаимодействия Фонда и Росреестра позволяет всем участникам проекта иметь доступ к актуальной информации по процессу регистрации каждого ДДУ. Кроме того, исключена возможность рассинхронизации информационных систем Росреестра и Фонда, осуществлена возможность локальной работы с полными данными при отсутствии связи между Росреестром и Фондом, исключен риск несанкционированной корректировки данных в информационных системах.

Взносы застройщика по договорам участия в долевом строительстве отражены в блокчейн-сервисе для последующего резервирования и списания на компенсационный счет Фонда денежных средств застройщика. Тем самым обеспечивается гарантия сохранности взносов для всех заинтересованных сторон: застройщика, покупателя и Фонда денежных средств застройщика.

Это не первое участие «Полис Групп» в новых проектах государственных структур – в 2016 году компания одной из первых подключилась к проекту Росреестра и Сбербанка по электронной регистрации ипотеки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК «ПаркЛэнд» - застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents