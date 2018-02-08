Петростат: Картофель в январе подорожал почти на 17%

Продукты питания в Петербурге в январе подорожали на 1,2%. Об этом сообщается в материалах Петростата, опубликованных вечером 7 февраля.

Сильнее всего подскочили по сравнению с декабрем цены на фрукты и овощи — на 7,2%. Лидером подорожания стали: виноград (+18%), картофель (+16,6%), лук (14,7%), морковь (14,3%), капуста (14%). Зато подешевели на 7,1% апельсины. Среди прочих товаров сильнее всего выросла стоимость пшена (4,6%), соли и яиц (1,7%), сахарного песка (1,4%), муки (1,2 %), сливочного масла (1,1%). Зато гречка стала дешевле на 1,5%, свинина — на 1%, рис – на 0,7%.

Общий показатель инфляции (с учетом непродовольственных товаров и услуг) в январе составил 0,5%.