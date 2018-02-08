Петербургские кёрлингисты начали Олимпиаду с разгромного поражения

Турнир по кёрлингу среди смешанных команд начался 8 февраля на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. Защищающие в нем честь сборной России петербуржцы Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова неудачно стартовали в этих соревнованиях.

В первом туре чемпионы мира-2016 проиграли американской паре Бекка Хэмилтон/Мэтт Хэмилтон со счётом 3:9 (0:3, 2:0, 0:1, 0:1, 0:2, 1:0, 0:2).

Второй тур в миксте состоится также сегодня. Начало 16:05 по московскому времени. Соперниками россиян станет команда Норвегии.