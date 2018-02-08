Полицейские не смогут задерживать пьяных судей на дорогах

Вступил в силу приказ МВД, согласно которому пьяные судьи не смогут быть отстраненными от вождения на дорогах. Документ опубликован 8 февраля на официальном портале правовой информации.

В приказе уточнено, что сотрудники ДПС смогут лишь докладывать руководству о том, что конкретный судья заподозрен в нетрезвом вождении. При этом инспекторы даже лишены права отправить служителя Фемиды на медицинское освидетельствование.

Подробности на «Водителе Петербурга».