Калифорнийский суд разрешил кондитеру не обслуживать геев из-за религиозных убеждений

Калифорнийский судья вынес решение в пользу пекаря, который отказался сделать свадебный торт для однополой пары.

Как сообщило американское издание The Hill 7 февраля, главный судья округа Керн Дэвид Лампе постановил, что владелица кондитерской Кэти Миллер может отказаться от свадебных тортов для однополых пар.

В прошлом году Миллер не пожелала изготовить торт для лесбийской пары, аргументировав это своими христианскими убеждениями. На неё подали в суд за нарушение закона о гражданских правах.

Но судья отклонил иск, заявив, что торты Миллер квалифицируются как «художественное выражение» и, таким образом, защищены в соответствии с первой поправкой к конституции.