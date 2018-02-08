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08.02.2018 10:50

Задержан водитель такси «Везёт», подозреваемый в избиении пассажира

Пятерых выходцев из Средней Азии задержала полиция по подозрению в нападении на клиента такси в Петербурге. Среди них есть и шофёр, доставивший пассажира к месту происшествия.

Как стало известно «Фонтанке», 7 февраля стражи порядка установили предполагаемых разбойников, избивших и обобравших жителя Северной столицы после поездки на такси «Везёт». Задержаны пятеро выходцев из Средней Азии в возрасте от 19 до 23 лет, в том числе и 23-летний водитель автомобиля.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили информацию о задержании, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Третьего февраля  24-летний бармен стал жертвой разбойного нападения: по его словам, около четырех утра водитель такси «Везет» привез пассажира к дому по 16-й линии Васильевского острова. Но вместо того, чтобы расстаться, шофер якобы брызнул клиенту в лицо из баллончика. А когда бармен вышел из машины, к водителю подскочила подмога. Молодые люди начали избивать жертву руками и ногами. В потасовке у пострадавшего отняли iPhone 6, кошелек Calvin Klein с банковскими картами и 8 000 рублей наличными.

 


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