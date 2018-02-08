Во Всеволожске девочка умерла от запущенной пневмонии после визита медиков

Ребенок с запущенным легочным заболеванием прожил 12 часов после попадания в больницу во Всеволожском районе Ленинградской области. Предварительная причина смерти – запущенная двусторонняя пневмония.

Девочку семи лет госпитализировали из квартиры дома на Ленинградском проспекте во Всеволожске 6 февраля. Предположительно, за три дня до этого к ней приезжала скорая, а потом приходил участковый врач.

В комитете по здравоохранению правительства Ленобласти сообщили, что уже создана комиссия, которая будет изучать причины гибели ребенка.

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