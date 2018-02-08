Минобороны получит тридцать новых истребителей

Тридцать истребителей получит Министерство обороны России в 2018 году. Об этом 8 февраля рассказал заместитель министра обороны России Юрий Борисов во время посещения двух авиационных заводов.

Борисов побывал на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Гагарина (КнААЗ). По его словам, этот завод поставит Минобороны 10 самолетов Су-35 и шесть модернизированных Су-27СМ3. Борисов подчеркнул, что КнААЗ без задержек выполняет гособоронзаказ. «У нас никаких проблем с Комсомольским авиационным заводом нет, за пять лет не было и, надеюсь, не будет. Они всегда в срок выполняют все свои обязательства перед Министерством обороны», — цитирует замминистра РБК со ссылкой на ТАСС.

Затем Борисов отправился на Иркутский авиационный завод. Он сообщил, что для оборонного ведомства здесь соберут 14 истребителей Су-30СМ и 10 учебно-боевых самолетов Як-130. По его словам, 17 самолетов уже находятся в цехе окончательной сборки, что позволит сдать их вовремя.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России получат более 100 вертолетов Ка-52 «Аллигатор».