За покупку угнанной машины петербуржец получил уголовный срок

Петербуржец в погоне за дешевизной купил угнанный автомобиль. Результатом стал приговор Невского районного суда.

Объявление о продаже машины без документов за 150 тысяч рублей мужчина нашел в Интернете. Продавец рассказал покупателю, что автомобиль кредитный, поэтому ПТС находится в банке. Когда дело дошло до сделки, оказалось, что та машина, о которой изначально шла речь, продана, зато есть угнанный Chevrolet Cruze.

Мужчина решился и нашел для машины поддельные госномера. С ними и попался в Ленинградской области.

Подробности на «Водителе Петербурга».