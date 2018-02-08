В Брусничном россиянка попалась на контрабанде частей оружия

На таможенном посту Брусничное Выборгской таможни пресекли несколько попыток нелегального ввоза товаров из Финляндии. Особенно отличились женщины.

Так, на въезде из Финляндии у российской автоледи нашли части гражданского оружия, а также аксессуары для охоты: накладку на рукоятку, рукоятку и цевье, мерный ковшик, пресс-станок для снаряжения патронов и многое другое. Общий вес найденного составил 121 килограмм. Возбуждено два дела об административных правонарушениях.

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