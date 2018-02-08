Северная Корея устроила военный парад накануне открытия Олимпиады

В Северной Корее прошел масштабный военный парад. Мероприятие провели в Пхеньяне за день до официального открытия Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане.

Как сообщает 8 февраля «Газета.ру» со ссылкой на Ренхап, власти устроили парад в честь 70-летия КНДР. По данным источников агентства в правительстве Южной Кореи, в шествии приняли участие около 50 тысяч человек, в том числе 13 тысяч военных. В ходе церемонии была продемонстрирована ракета-носитель.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. Церемония открытия начнется в 14:00 по московскому времени.