Нелегалы подняли бунт в центре временного содержания в Красноярске

Иностранцы-нелегалы подняли бунт в центре временного содержания (ЦВС) иностранных граждан ГУ МВД России по Красноярскому краю. Люди требовали лучших условий содержания и немедленной депортации из России.

Как сообщили 8 февраля в пресс-службе краевого Следственного комитета, центр расположен на выезде из Красноярска. Несколько дней назад два десятка иностранцев забаррикадировались в комнатах на первом этаже, начали жечь матрацы и разбили несколько камер видеонаблюдения. Беспорядки прекратили сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Организаторы и участники были задержаны и доставлены в спецучреждения.

Случившееся квалифицировали по ч. 2 статьи 212 Уголовного кодекса (участие в массовых беспорядках). Двое инициаторов бунта взяты под стражу, поджигатель имущества задержан в порядке ст. 91 УПК России (на двое суток).