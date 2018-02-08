Петербургская пенсионерка обменяла реальные полмиллиона на «прикольные»

Незаконный пункт обмена реальных денег на бумажки из магазина приколов открыл злоумышленник в собственных «Жигулях» в Кировском районе Петербурга. Мошенники прокатили пожилую пассажирку на полмиллиона рублей.

Как стало известно «Фонтанке», 6 февраля около трёх дня в «семёрку», припаркованную у 129 дома на Ленинском проспекте, к неизвестным подсела пенсионерка. Находившиеся в машине мужчина и женщина вступили в разговор с пожилой дамой. Поездка заняла не больше пяти минут, но за это время 69-летняя петербурженка успела отдать в руки незнакомцев 500 тысяч рублей. Взамен она получила такую же сумму, но в купюрах «Банка приколов».

На следующий день о злой шутке пострадавшая рассказала полиции.