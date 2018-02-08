Пробки в Петербурге стали меньше

Утром 8 февраля в Петербурге снизилась плотность движения. К девяти утра заторы оцениваются между 6 и 7 баллами из десяти возможных. Теперь город снова стоит в традиционных местах: проспектах Приморском и Энгельса на севере, Ленинском и Маршала Жукова – на юго-западе.

Снова очень тяжелая дорожная ситуация в Невском районе. Например, Народная улица и Володарский мост встали. Там скорость движения не более 3 километров в час.

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