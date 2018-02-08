В церемонии открытия Олимпиады примут участие 80 россиян

Восемьдесят человек из делегации олимпийских атлетов из России примут участие в церемонии открытия Олимпийских игр — 2018 в Пхенчхане. Об этом 8 февраля сообщил руководитель делегации Станислав Поздняков.

«На сегодня наша делегация составляет 168 спортсменов, практически все из них здесь, в ближайшее время прибудут хоккеисты. 80 человек будут участвовать в церемонии открытия», – цитирует Позднякова «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС.

Церемония открытия Олимпиады пройдет 9 февраля в 14:00 мск. Игры продлятся до 25 февраля.

В конце прошлого года Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам выступать под национальным флагом. Причиной стал антидопинговый скандал: расследование МОК показало, что допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи были подменены. Каждый атлет, решивший выступить под нейтральным флагом, должен был пройти специальный отбор. 111 спортсменов, в том числе лидеры сборной России, его не прошли. 1 февраля международный спортивный арбитраж (CAS) оправдал 28 сочинских олимпийцев, в результате чего Россия вернула себе первое место в командном зачете Олимпиады-2014. МОК не согласился с решением суда и отказал спортсменам в приглашении на Игры в Корее. Олимпийцы подали апелляции в CAS, который должен огласить решение сегодня.