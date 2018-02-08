Врач сборной Норвегии объяснила, зачем команде шесть тысяч доз препарата от астмы

Врач олимпийской сборной Норвегии объяснила, зачем на Игры в Пхенчхан привезли рекордное количество доз лекарства от астмы. Её слова 8 февраля приводит NRK.

«Понимаю, что количество привезенных нами доз может показаться кому-то огромным. Но, если разбить этот объем на доли, вы поймете, что объем не такой уж и большой. При этом ожидается, что большая часть доз будет возвращена в Норвегию без использования в Корее», — заявила Мона Кьелдсберг.

Напомним, что спортсмены из Норвегии привезли с собой 6000 доз препарата, что в десять раз больше доз аналогичных препаратов у сборной Финляндии, Швеции и Германии.

Кроме того, врач норвежской команды взял дополнительно 10 ингаляторов, притом что у большинства норвежских спортсменов есть свои ингаляторы.

В состав лекарств от астмы входят препараты, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством: они улучшают работу легких и, как следствие, организм получает больше кислорода, что является важным фактором в циклических видах спорта. Однако спортсменам могут разрешить применять эти лекарства в качестве терапевтического исключения, если суметь доказать тяжелую форму астмы. Среди норвежских лыжников очень много чемпионов мира и Олимпийских игр. В частности, норвержцы имеют 20-летню серию побед в общем зачете Кубка наций.

Олимпиада в Южной Корее пройдет с 9 по 25 февраля.