Задержаны предполагаемые похитители сейфа из Интернет-кафе на Петроградской

Полиция установила подозреваемых в разбойном нападении на Интернет-кафе в Петроградском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», 7 февраля в деле о визите с ножом и пистолетом в кафе ООО «Талат» появились двое фигурантов, жители Северной столицы, 41 и 44 лет. Одному из них уже избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде в рамках уголовного дела по статье «Разбой».

Напомним, утром 16 января двое неизвестных появились на пороге заведения общепита на Кронверкском проспекте, 23. Налетчики связали администратора пластиковыми хомутами и отняли у него мобильный телефон и 2500 рублей. Затем разбойники вынесли из кафе сейф с деньгами.По уточненным данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, добычей злоумышленников стал миллион рублей.

Судя по данным открытых источников, по адресу: Кронверкском проспекте, 23, находится Интернет-кафе "59-57".