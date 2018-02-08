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08.02.2018 08:23

Илон Маск показал «последнее фото» Tesla на пути к Марсу

Основатель компании SpaceX Илон Маск показал последнюю фотографию электромобиля Tesla, отправленного в космос сверхтяжелой ракетой Falcon Heavy. Изображение опубликовано 8 февраля в Instagram.

«Последнее фото Стармэна (имя манекена — Прим.ред.) в родстере на пути к орбите Марса и поясу астероидов», — написал Маск.

Манекен в скафандре сидит за рулём вишнёвого электромобиля Tesla Roadster. Машина будет летать под знаменитый трек «Space Oddity» Дэвида Боуи. Во время старта прозвучала другая песня Боуи — «Life on Mars».

Илон Маск ранее заявлял, что отправил автомобиль на гелиоцентрическую орбиту «ради смеха, поскольку, когда тестируется новая ракета, инженеры ставят что-то действительно скучное на борту, например, блок из бетона или кусок стали или что-то в этом роде».

В Роскосмосе назвали запуск Falcon Heavy «хорошим рекламным трюком» и «промоакцией перед ивесторами», напомнив про убытки Tesla.

 

Last pic of Starman in Roadster enroute to Mars orbit and then the Asteroid Belt

Публикация от Elon Musk (@elonmusk)

Фев 7, 2018 в 2:00 PST

Напомним, 6 февраля компания SpaceX успешно запустила в космос самую тяжелую ракету в истории Falcon Heavy. Вместе с ней к орбите Марса отправился электромобиль Tesla Roadster. «Фонтанка» подробно писала о том, какое значение для космической отрасли имеет этот старт.
 


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