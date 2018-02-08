Через льды Охотского моря пытается пробиться теплоход со 127 пассажирами

Теплоход «Игорь Фархутдинов» с пассажирами на борту застрял во льдах Охотского моря. При выходе из Кунаширского пролива на траверзе японского города Момбецу судно встретило плотные льды толщиной до полутора метров. Их плотность, по оценкам специалистов, достигает максимальных значений – 10 баллов.

Как сообщили в правительстве Сахалинской области 8 февраля, судно направилось с острова Шикотан в сахалинский порт Корсакова 5 февраля в 20.00. На его борту 127 пассажиров и 42 контейнера.

«Сейчас теплоход пробивается через льды, пытаясь выйти на чистую воду, до нее, как показывают спутниковые карты, осталось немного. Угрозы живучести судна нет. Все маневры безопасны – «Игорь Фархутдинов» обладает ледовым классом, капитан опытный. Рассчитываем, что уже сегодня после обеда с приливом и сменой направления ветра ледовая обстановка улучшится: поля придут в движение, лед станет менее плотным и судну удастся вырваться из ловушки», – рассказал генеральный директор морской компании «Сахалин – Курилы» Сергей Кондрашин.

Пассажиры обеспечены всем необходимым, принято решение кормить их бесплатно. На борту достаточно запасов пищи и воды. А топлива хватит как минимум на неделю.

В региональном минтрансе отмечают, если ледовая обстановка в южной части Охотского моря в ближайшие дни не улучшится, то следующий рейс «Игорь Фархутдинов» будет совершать в обход ледовых полей через Сангарский пролив. Окончательное решение в этом случае примет капитан.