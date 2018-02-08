Участников акций Навального в Петербурге ставят на профилактический учёт

Участников акций сторонников Алексея Навального в Петербурге начали ставить на профилактический учёт в полиции. Об этом «Фонтанке» 8 февраля сообщил юрист Александр Передрук.

В числе прочих оказался его подзащитный, сотрудник организации «Солдатские матери» Иван Ващенко. Он рассказал «Фонтанке», что посетил антикоррупционную акцию на Марсовом поле в июне 2017 года в качестве наблюдателя вместе с членом Совета по правам человека при президенте, главой «Солдатских матерей» Эллой Поляковой, однако был задержан, арестован на двое суток и оштрафован на 10 тысяч рублей. «Полгода обо мне не вспоминали, а тут сначала полицейский пришёл в воскресенье, затем в среду около 18 часов. Я разговаривал с ним на лестничной клетке, он представился участковым 82-го отдела полиции и попросил мои документы. Начал спрашивать, как давно я живу в этом доме, кем работаю, попутно достал некую форму, которую нужно было заполнить», – рассказал Ващенко. Давать пояснения полицейскому он не стал, так как был на больничном, а после консультации с юристом отказался отвечать на вопросы согласно статье 51 Конституции РФ.

«У участкового был довольно пренебрежительный тон. Он сказал, что нас таких «политических» у него ещё 15 человек», – добавил Ващенко. Вместе с юристом он направил письма с просьбой дать пояснения в МВД и начальнику отдела полиции.

Вместе с Александром Передруком Ващенко собирается обжаловать постановку на учёт в суде.

«Приказ Министерства внутренних дел РФ от 31.12.2012 №1166 (о постановке на профилактический учёт) предусматривает проведение индивидуальной профилактической работы участковых с гражданами, совершившими административные правонарушения против порядка управления (статья 19.3 КоАП) и (или) посягающие на общественный порядок и безопасность при проведении общественно-политических мероприятий (20.2 КоАП). При этом сам федеральный закон прямо не указывает на круг лиц, который можно ставить на учёт и с которыми можно проводить беседы», – утверждает Передрук. Он добавляет, что ранее Европейский суд по правам человека указывал, что систематический сбор и хранение информации в отношении отдельных лиц представляет собой вмешательство в частную жизнь, гарантированную ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

«В постановлении ЕСПЧ по делу «Шимоволос против Российской Федерации» указал, что законодательство должно предусматривать следующие минимальные гарантии во избежание злоупотреблений: указание характера, пределов и длительности возможных мероприятий, основания для издания распоряжения об их применении, органы, уполномоченные разрешать их осуществление, а также вид средства правовой защиты, предусмотренный национальным законодательством (§68 постановления «Шимоволос против Российской Федерации»).

Вместе с тем, граждан не уведомляют о постановке на учёт, не устанавливают конкретный перечень информации, которая собирается в рамках учета, а также не регламентируют сроки нахождения на таком учете и «формы наблюдения за поведением». При этом фактически граждан ставят на учёт исключительно в связи с осуществлением ими конституционных прав конституционно допустимым способом», – резюмирует юрист.

Отметим, что в Петербурге за год прошло уже четыре акции сторонников Навального. В общей сложности по их итогам были задержаны около тысячи человек.