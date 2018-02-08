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08.02.2018 00:25

МИД: Россию планируют обвинить в нападении на идеалы олимпийского движения

Департамент информации и печати министерства иностранных дел рассказал о возможных провокациях в информационном пространстве на тему «российского следа» в хакерских атаках на сайты, касающиеся Олимпийских игр. 

Сообщение на сайте МИДа России опубликовано 7 февраля. В нем сказано, что ряд СМИ, например «Вашингтон пост» или «БаззФид», готовят «псевдорасследования» о хакерских атаках на сайты, связанные с зимней Олимпиадой в Пхенчхане. «Никаких доказательств, естественно, миру, как и прежде, представлено не будет. На этот раз необоснованным нападкам против нас хотят придать еще более масштабный характер: Россию планируют обвинить в нападении на идеалы олимпийского движения», – уверены дипломаты. 

В сообщении также уточняется, что Россия тесно сотрудничает с правительством республики Корея, в частности, в сфере информационной безопасности. 

Напомним, ранее сообщалось, что у сайтов комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), антидопингового агентства США и Олимпийского совета Азии появились зарегистрированные домены-копии. Их появление также связали с российскими хакерами. 


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