Минюст США: Киберпреступная группировка с участием россиянина и украинцев похитила 530 млн долларов

Минюст США обвиняет 36 человек в участии в международной группировке Infraud Organization, похитившей более 530 млн долларов. Среди обвиняемых — россиянин Александр Новак и украинцы Святослав Бондаренко и Алексей Клименко.

Как сообщается на официальном сайте Минюста США 7 февраля, задержать пока удалось только 13 человек — из самих Штатов, а также Австралии, Великобритании, Франции, Италии, Косово и Сербии. Однако география у группировки значительно более обширная — от Кот-д'Ивуар до Пакистана и от Македонии до России с Украиной.

Так, в списке обвиняемых встречаются гражданин РФ Андрей Новак (Andrey Sergeevich Novak aka «Unicc,» aka «Faaxxx,» aka «Faxtrod», говорится в сообщении Минюста), а также граждане Украины Святослав Бондаренко (Svyatoslav Bondarkeno — скорее всего, опечатка американцев) и Алексей Клименко (Alexey Klimenko aka «Grandhost»).

Группировку Infraud Organization обвиняют в хищениях имущества, продаже и распространении личных данных, взломе дебетовых и кредитных банковских карт, банковских и финансовых сведений, распространении вредоносного программного обеспечения, а также участии в контрабандной деятельности.

Напомним, россиян в последнее время в США довольно часто обвиняют в киберпреступлениях. Также нередко удается задержать их в третьих странах и добиться экстрадиции в Штаты — так уже произошло с Петром Левашовым (выдан из Испании). 1 февраля Министерство иностранных дел России предупредило россиян, выезжающих за границу, об опасности попасть в руки американских спецслужб.