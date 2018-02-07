Россия обвиняет США в «ненадлежащем содержании» российского киберпреступника

США содержит российского программиста Петра Левашова, обвиняемого в киберпреступлениях, в «ненадлежащих условиях».

Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США, опубликованном 7 февраля на официальной странице ведомства в Facebook. «Посольство глубоко обеспокоено ситуацией с П.Ю.Левашовым, который стал очередной жертвой «охоты» американских спецслужб за россиянами по всему миру и находится в настоящее время в тюрьме «Бриджпорт». Вчера российские дипломаты посетили его. Отмечаем ненадлежащие условия содержания российского гражданина, имеющие признаки дискриминации и жестокого обращения», – уточняют в дипломатическом ведомстве.

В одиночной камере размером 2x2 метра практически нет освещения, а также подушки и матраса. Левашову запретили общение с другими заключенными, прогулки на свежем воздухе, а также телефонные звонки родственникам в Россию. «Посольство настоятельно призывает Государственный департамент совместно с Министерством юстиции США принять безотлагательные меры с целью соблюдения законных прав российского гражданина, а также обеспечения надлежащих условий содержания П.Ю.Левашова в тюрьме, исключающих ущемление его человеческого достоинства», – заявили в посольстве РФ в США.