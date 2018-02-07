Россия обвиняет США в «ненадлежащем содержании» российского киберпреступника
США содержит российского программиста Петра Левашова, обвиняемого в киберпреступлениях, в «ненадлежащих условиях».
Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США, опубликованном 7 февраля на официальной странице ведомства в Facebook. «Посольство глубоко обеспокоено ситуацией с П.Ю.Левашовым, который стал очередной жертвой «охоты» американских спецслужб за россиянами по всему миру и находится в настоящее время в тюрьме «Бриджпорт». Вчера российские дипломаты посетили его. Отмечаем ненадлежащие условия содержания российского гражданина, имеющие признаки дискриминации и жестокого обращения», – уточняют в дипломатическом ведомстве.
В одиночной камере размером 2x2 метра практически нет освещения, а также подушки и матраса. Левашову запретили общение с другими заключенными, прогулки на свежем воздухе, а также телефонные звонки родственникам в Россию. «Посольство настоятельно призывает Государственный департамент совместно с Министерством юстиции США принять безотлагательные меры с целью соблюдения законных прав российского гражданина, а также обеспечения надлежащих условий содержания П.Ю.Левашова в тюрьме, исключающих ущемление его человеческого достоинства», – заявили в посольстве РФ в США.
Справка:
Напомним, Левашова обвиняют в создании и управлении Kelihos — глобальной сетью зараженных компьютеров, занимавшихся рассылкой спама, распространением вредоносных программ и сбором персональных данных пользователей. Его задержали в Испании, куда он приехал с женой на отдых, 7 апреля 2017 года.
По данным в СМИ, в августе прошлого года программиста заочно арестовали и в России по обвинению во взломе и блокировке доступа к информации на сайте медицинского учреждения в Петербурге.
Отметим, история Левашова крайне похожа на судьбу Александра Винника, задержанного в Греции также по запросу США. В Америке его обвиняют в отмывании до 4 млрд долларов через биржу для торговли биткоинами BTC-e. Винник обвинения отрицает. В СМИ его называли одним из совладельцев биржи, руководство BTC-e опровергало эту информацию. Интересно, что в России Винник также заочно арестован по делу о мошенничестве.
Напомним, 1 февраля Министерство иностранных дел России предупредило россиян, выезжающих за границу, об опасности попасть в руки американских спецслужб.