Рублевский к понедельнику пообещал очистить Петербург от снега

Приведение улиц Петербурга в порядок после мощного снегопада закончится к понедельнику.

Это публично пообещал журналистам 7 февраля глава комитета по благоустройству Смольного Владимир Рублевский, стоя на углу Литейного и улицы Некрасова. Вокруг него реальность этих планов делом доказывали не меньше 5 тракторов и больше десятка дворников.

– На сегодняшний день с начала зимы мы вывезли более 1 млн кубических метров снега, – заявил Рублевский. – Эту работу будем продолжать. Снег нам еще обещают — завтра небольшой, послезавтра небольшой. Тем не менее, будем работать, и я думаю, что к понедельнику картина в городе будет совершенно другая. Мы максимально всё вывезем.

И добавил, что основные силы были пока брошены на главные магистрали и набережные. Осталось еще доработать Дворцовую площадь, а также участок у Исаакиевского собора. А уборку второстепенных улиц оставили на ночь, когда менее интенсивное движение, и техника меньше мешает автомобилистам.

Видео: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"