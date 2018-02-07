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07.02.2018 23:23

Рублевский к понедельнику пообещал очистить Петербург от снега

Приведение улиц Петербурга в порядок после мощного снегопада закончится к понедельнику.
Рублевский к понедельнику пообещал очистить Петербург от снега
Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Это публично пообещал журналистам 7 февраля глава комитета по благоустройству Смольного Владимир Рублевский, стоя на углу Литейного и улицы Некрасова. Вокруг него реальность этих планов делом доказывали не меньше 5 тракторов и больше десятка дворников. 

Рублевский к понедельнику пообещал очистить Петербург от снега

– На сегодняшний день с начала зимы мы вывезли более 1 млн кубических метров снега, – заявил Рублевский. – Эту работу будем продолжать. Снег нам еще обещают — завтра небольшой, послезавтра небольшой. Тем не менее, будем работать, и я думаю, что к понедельнику картина в городе будет совершенно другая. Мы максимально всё вывезем.

И добавил, что основные силы были пока брошены на главные магистрали и набережные. Осталось еще доработать Дворцовую площадь, а также участок у Исаакиевского собора. А уборку второстепенных улиц оставили на ночь, когда менее интенсивное движение, и техника меньше мешает автомобилистам.

Видео: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"


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Банк «Возрождение» 24 января аккредитовал третий и четвертый корпуса жилого комплекса «Лондон Парк» «Компании Л1». Покупатели смогут оформить кредит на сумму от 300 тысяч до 10 миллионов рублей, сроком до 30 лет.
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Setl City в 2018 году сдаст 4 школы и 3 детских сада
Setl City в 2018 году планирует ввести в эксплуатацию 7 социальных объектов в отдельно стоящих зданиях. Это 4 общеобразовательные школы в таких проектах как ЖК «GreenЛандия-1», «Солнечный город», «ЗимаЛето», «Полюстрово Парк», а также 3 детских сада в таких комплексах как «Чистое небо», «Невские паруса» и «ЗимаЛето».
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