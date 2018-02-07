ФИФА ведет расследование против двух российских футболистов

Вице-премьер Виталий Мутко рассказал, что ФИФА ведет допинговое расследование в отношении двух российских футболистов — Руслана Камболова (полузащитник казанского «Рубина») и Ивана Князева (защитник екатеринбургского «Урала»).

Как пишет 7 февраля РБК со ссылкой на ТАСС, Мутко уточнил: «Был список из 11 футболистов, на которых пришел запрос, по двоим — Камболову и Князеву — начали расследование». При этом, по словам вице-премьера, сам Российский футбольный союз не является предметом расследования. «Российский футбольный союз создал специальную группу, ведет расследование, опрашивает людей, отвечает на все вопросы, ни один футболист не прячется», — подчеркнул он.

«Мы все выдержим, не волнуйтесь, это все звенья одной цепи. Когда наших футболистов обвиняют на основании каких-то переписок или дневников бывшего директора лаборатории, это выглядит смешно. Есть пробы, информация, когда они брались, перепроверяйте их, если что-то находят, человек наказывается», — подытожил Виталий Мутко.

Напомним, ФИФА еще в 2016 году запросила у РФС информацию об 11 игроках, которые упоминались в докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. Позже в ФИФА говорили, что жестких нарушений в российском футболе не нашли, при этом расследование продолжается.