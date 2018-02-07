В Смольном объяснили, чем занимаются «танцующие тракторы»

Глава комитета по благоустройству Смольного Владимир Рублевский объяснил, чем занимаются танцующие тракторы, которых снимают на видео жители Петербурга.

Как он пояснил во время ночной инспекции уборки города 7 февраля журналистам, никакие километры трактористы себе таким образом не наматывают. Все это — техническая процедура: «Для того, чтобы механизм крутился и гидравлика на морозе работала, не более того», – уточнил Рублевский.

Напомним, что сегодня утром классический «танцующий трактор» наблюдали на углу улицы Зодчего Росси и площади Ломоносова. А всю хронологию явления «Фонтанка» описывала ранее.