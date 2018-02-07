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07.02.2018 22:43

«Роскосмос»: Запуск в космос автомобиля Tesla — «хороший трюк»

Официальный представитель «Роскосмоса» Игорь Буренков считает запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy «хорошим рекламным трюком».

Как передает 7 февраля телеканал «Дождь», об этом Буренков заявил в прямом эфире «Эха Москвы». «Дело в том, что есть компании частные, которые занимаются очень хорошо бизнесом. И очень заинтересованы в привлечении дополнительных инвестиций в свой бизнес. Для этого они устраивают разные промоакции. Если вы заметили, этот запуск, он же сопровождался не пустой какой-то болванкой или какой-то там нагрузкой, которую в принципе было бы не жалко бы потерять в случае неудачи, а он конкретным совершенно автомобилем сопровождался. И этот автомобиль не чужой», — цитирует издание представителя «Роскосмоса». 

По словам Буренкова, «дела-то плохи у Tesla, это все знают. Ну, я не знаю, это конспирология или нет, но это очень хороший трюк, это замечательно». При этом «Роскосмос» своим конкурентом компанию Илона Маска не считает — ведь госкорпорация не ориентирована на извлечение прибыли. 

Напомним, 6 февраля компания SpaceX успешно запустила в космос самую тяжелую ракету в истории Falcon Heavy. Вместе с ней к орбите Марса отправился электромобиль Tesla Roadster. «Фонтанка» подробно писала о том, какое значение для космической отрасли имеет этот старт.


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