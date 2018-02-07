Собак, которых нашли в подвале на Петроградской стороне, вытащили по распоряжению участкового

На запах, кроме жильцов дома на Малой Посадской, жаловались сотрудники расположенного в доме салона красоты. Вытаскивать замурованных животных дворникам пришлось по требованию полиции.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию из салона красоты в 14-м доме на Малой Посадской позвонили около трех часов дня 7 февраля. Приехавший на место участковый вызвал дворников из ЖКС, так как сам залезть в подвал не мог. Собаки были дворнягами, следов удушения или каких-либо ран на их телах не нашли. Предположительно, они залезли в подвал сами, чтобы отогреться, но вылезти обратно уже не смогли.

Напомним, на запах жильцы жаловалась около двух недель, при этом воя или других признаков жизни из подвала никто из соседей не слышал. Сейчас жильцы озабочены санитарным состоянием подвала и боятся, что по дому может распространиться зараза.