Из-за пожара на вокзале Сестрорецка пассажиров обилетят в поездах

Железнодорожный вокзал в Сестрорецке прекратил работу после пожара. Пассажиров обилетят в электричках.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги, с 8 февраля продажу билетов на пригородные поезда в связи с закрытием касс в здании вокзала будут осуществлять разъездные кассиры. «За покупку в поезде сбор взиматься не будет», – уточнили в пресс-службе. До конца недели также запустят в работу модуль по продаже билетов. Он заменит кассиров на время восстановления вокзала.

Пожар в трехэтажном здании на платформе Сестрорецка начался около восьми вечера. Загорелось помещение на втором этаже. Оно для обслуживания пассажиров не используется. Пострадавших нет, добавили в ОЖД. Поезда шли по расписанию.

Деревянный вокзал Сестрорецка построен в 1894 году. Единственное уцелевшее здание, возведенное для Приморской железной дороги.